Der Unbekannte, der seit gestern Mittag mit Bildern und Videos aus einer Überwachungskamera gesucht wurde, stellte sich gestern Abend auf einem Polizeiabschnitt. Es handelt sich hierbei um einen 26-Jährigen aus Reinickendorf. Die Ermittlungen dauern an.

Mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos suchte die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Sonntag, den 10. Dezember 2017, eine Jugendliche in Marzahn sexuell genötigt zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen stieg die Schülerin um kurz nach 18 Uhr an der Haltestelle Jan-Petersen-Straße aus einer Straßenbahn der Linie M8 und wurde von dem Verdächtigen, der sie zuvor schon in der Bahn anstarrte, bis zu einem nahegelegenen Häuserdurchgang verfolgt. Der Gesuchte soll ihr dann plötzlich den Mund zugehalten und sie begrapscht haben. Das Mädchen ging dabei zu Boden und es gelang ihr um Hilfe zu schreien. Daraufhin wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam und der Mann flüchtete.