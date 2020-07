Bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zu Sonntag hat ein Polizist einen Schuss auf einen Hund abgegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist ein 39-Jähriger gegen 23 Uhr von einem Mann und einer Frau an der Ecke von Sonnenallee und Pannierstraße beklaut worden. Nachdem der Mann ihm das Portemonnaie aus der Tasche zog, sprach er die beiden darauf an und wurde daraufhin von dem Mann getreten.

Anschließend hetzte der Mann einen Hund auf den Bestohlenen, mehrmals biss ihn das Tier ins Bein. Der Tatverdächtige wurde von Zeugen vor Ort festgehalten, in der Zwischenzeit alarmierte Polizisten nahmen den 32-Jährigen dann fest.

Frau und Hund flohen in die Donaustraße, wo weitere Einsatzkräfte sie festnehmen wollten. Der Hund bellte und schnappte dabei nach den Beamten, eine Polizistin verletzte er leicht mit einem Biss in den Oberschenkel.

Der Aufforderung, mit ihrem Hund in den Polizeiwagen zu steigen, kam die Frau nicht nach und teilte mit, nicht mitkommen zu wollen. Einsatzkräfte hielten die 37-Jährige fest. Der Hund sprang und machte Bissbewegungen in Richtung des festnehmenden Beamten, dieser schoss auf das Tier. Der Hund blieb am Boden liegen.

Die Polizisten versuchten noch vor Ort, die Wunde des Tiers zu versorgen und brachten ihn dann in eine Tierrettungsstelle. Er verstarb noch auf dem Weg.

Der 39-Jährige wurde mit Verletzungen am Bein in einer Klinik ambulant behandelt, ebenso die verletzte Beamtin. (Tsp)