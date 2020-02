Nach der tödlichen Schießerei vor dem Berliner Tempodrom am vergangenen Freitag hat die Kriminalpolizei einen ersten Verdächtigen ermittelt. Der 48-Jährige gehört zu den Männern, die am Freitagabend durch Schüsse verletzt wurden, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Zu weiteren Beteiligten wird noch ermittelt.

Am Freitagabend um kurz vor 23.00 Uhr fielen vor der Veranstaltungshalle in Kreuzberg die Schüsse. Ein 42-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit, der Kurde Cüneyt F., starb an einem Schuss in den Oberkörper. Vier weitere türkischstämmige Männer im Alter zwischen 28 und 52 Jahren wurden durch Schüsse verletzt, einer davon schwer.

Bei den Angreifern soll es sich nach den bisherigen Erkenntnissen vermutlich um mehrere Männer handeln. Hintergrund soll nach Informationen des Tagesspiegels eine Familienfehde unter zwei türkisch-kurdischen Familien sein.

Bislang waren Ermittler eher davon ausgegangen, dass nur eine der beiden Gruppen geschossen hatte - am Tatort wurden zwei verschiedene Projektile gefunden. Dass auch einer der Tatverdächtigen verletzt ist, könnte nach Informationen des Tagesspiegel bedeuten, dass beide Gruppen bewaffnet waren und aufeinander geschossen haben.

Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht weiter äußern. Sie teilte aber mit, dass ein politischer oder terroristischer Hintergrund der Tat weiterhin ausgeschlossen wird.

Am heutigen Donnerstag wird das Todesopfer beerdigt. Bei dem Opfer könnte es sich nach Informationen der B.Z. um einen Unbeteiligten handeln, der den Streit schlichten wollte.

Ein Verwandter verteilt Fotos von Cüneyt F. vor der Neuköllner Sehitlik-Moschee. Foto: Marvin Ku

Bereits seit Donnerstagmorgen stehen Mannschaftswagen der Polizei vor der Neuköllner Sehitlik-Moschee. Vor dem Gebäude am Columbiadamm verteilen sich Verwandte Fotos von Cüneyt F. - um 12.30 Uhr soll die Trauerfeier beginnen.

Vor der Moschee stehen die Männer und rauchen eine Zigarette nach der anderen. Eine Frau weint drinnen. Es sind junge und alte Menschen, sie begrüßen sich mit Handschlag, dann berühren Sie sich Kopf an Kopf, rechts und links.

Ein Freund von Cüneyt F. sagt: „Er war sehr friedlich und höflich, er hat niemandem etwas getan.“ F. war Mitglied des Fußballclubs Besiktas Istanbul, hatte ein Café in der Neuköllner Donaustraße.

Der Sarg von F. soll laut Aussage eines Freundes in die Türkei überführt werden. Dort sollen schon mehr als 1000 Freunde und Verwandte warten. (mit dpa)