Bei einem Brand in einem Berliner Pflegeheim sind in der Nacht zu Montag mehrere Menschen verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich. [Mehr Blaulicht-Meldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blog.]

In der Einrichtung in der Maxstraße in Wedding sei aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Um 1.41 Uhr ging der Alarm ein.

Zwei Bewohner des Zimmers wurden demnach gerettet, erlitten aber schwere Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. Bei ihnen bestand Lebensgefahr, wie der Sprecher sagte. Zu Alter und Geschlecht machte er zunächst keine Angaben.

Drei weitere Menschen seien leichter verletzt und insgesamt 40 Bewohner der betroffenen Etage in Sicherheit gebracht und medizinisch betreut worden.

Der Brand, der auf das Zimmer begrenzt blieb, wurde gelöscht. Die Feuerwehr rückte mit 80 Einsatzkräften an. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. (Tsp, dpa)