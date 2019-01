Bereits zum 47. Mal jährt sich der Berliner Neujahrslauf am 1.Januar 2019. Die etwa vier Kilometer lange Strecke führt vom Brandenburger Tor aus Unter den Linden entlang in einem großen Bogen um den Berliner Dom und wieder zurück. Von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr ist am Dienstag daher der Bereich Unter den Linden, Karl-Liebknecht-Straße, Spandauer Straße, Anna-Louisa-Karsch-Straße, Bodestraße und Am Lustgarten zur Streckensicherung gesperrt.

Eine vorherige Anmeldung zum Lauf ist nicht erforderlich, statt eines Startgeldes wird um Spenden gebeten.

https://www.berliner-neujahrslauf.de/