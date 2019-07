Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahnhof Spandau ist der S-Bahn- und Fernverkehr am Sonntagvormittag für mehrere Stunden beeinträchtigt gewesen. Ein ICE mit 300 Personen musste wegen des Einsatzes geräumt werden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei Berlin.

Die Sperrungen sind inzwischen aufgehoben, die Züge der S3 und S9 fahren den Bahnhof wieder an. Auch beim Regional- und Fernverkehr kam es vorübergehend zu Einschränkungen, bei einzelnen Zügen entfiel der Halt in Spandau, teilte die Bahn via Twitter mit. (Tsp)