In Spandau ist ein Mann mutmaßlich gewaltsam getötet worden. Die Leiche wurde am Sonntagabend in einer Wohnung im Stadtteil Falkenhagener Feld in der Stadtrandstraße gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Die Situation deute auf ein Tötungsdelikt hin, hieß es. Die Leiche sollte noch am Montag obduziert werden. Dabei soll auch die Identität des Toten festgestellt werden. Eine Mordkommission ermittelt. (dpa)