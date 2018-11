Ein Spaziergänger hat am Freitagabend eine Leiche in einem Abrisshaus in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) gefunden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Hund unterwegs gewesen, als das Tier in das Haus lief. Dort fand er den etwa 50 Jahre alten unbekannten Toten, der auch einen Schlafsack dabei hatte, in schlafender Position auf. Nach Angaben der Polizei könnte es sich möglicherweise um einen Obdachlosen handeln. Auf ein Verbrechen deutete zunächst nichts hin. Die Polizei ermittelt. (Tsp)