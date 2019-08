Der 12-jährige Alexander Thorben Weiß aus Kenzingen in Baden-Württemberg am 3. August 2019, nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Freiburger Polizei vermutet, dass der Junge aus eigenem Antrieb ausgerissen sei und sich „in Richtung Berlin“

bewegen könnte, wie sie in einer Öffentlichkeitsfahndung mittelt.

Er fühle sich zur Rapper-Szene hingezogen und führt vermutlich genügend Bargeld mit sich, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine längere Strecke zurücklegen zu können. Der Junge muss regelmäßig Medikamente einnehmen, die er nicht bei sich hat. Dies könnte sich negativ aus seinen Zustand auswirken.

Beschreibung des Vermissten:

-12 Jahre alt

- hagere Gestalt, 40 kg schwer, 164 cm groß

- dunkelbraune, kurze Haare mit Undercut

- bekleidet mit grauer langer Jogginghose, schwarz-weißen Schuhen der Marke Nike und grauer Sweatshirtjacke mit Reißverschluss

Die Polizei Freiburg fragt: Wer hat der 12-jährigen Alexander seit seinem Verschwinden am 03.08.2019 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten, sich umgehend an den Kriminaldauerdienst Freiburg (Tel. 0761 882-5777) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (Tsp)