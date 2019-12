Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr in Mitte. Der mutmaßliche Täter stieg an der Haltestelle am Hanne-Sobek-Platz in den Bus der Linie 247. Als er von dem 54-jährigen Busfahrer nach seinem Fahrausweis gefragt wurde, soll er diesem ohne Vorwarnung mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem Zeugen verbal intervenierten, soll der mutmaßliche Täter dem 54-Jährigen nochmals ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Badstraße.

Einsatzkräfte konnten den 32-Jährigen jedoch an der Badstraße Ecke Behmstraße stellen und festnehmen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ungefähr 1,8 Promille. Der Busfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach Feststellung seiner Personalien am Ort entlassen. Er muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. (Tsp)