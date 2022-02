Nach dem Mord an einem 47-jährigen Mann vor knapp drei Wochen im Norden Berlins hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Der Mann wurde am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Wedding festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, am 13. Januar in der Kühnemannstraße in Gesundbrunnen (Bezirk Mitte) seinen Bekannten erschossen zu haben.

Das 47-jährige Opfer war mit schweren Kopfverletzungen in einem Auto gefunden worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Ein Passant hatte den verletzten Mann am Abend des 13. Januars entdeckt.

Die Polizei veröffentlichte anschließend ein Foto des Getöteten und ein Bild des Autos. Auch nach der Festnahme des Verdächtigen fragte die Kriminalpolizei am Mittwoch erneut, wer am Tattag verdächtige Beobachtungen machte oder den BMW mit einem Nummernschild des Landkreises Oberhavel (OHV) sah - möglicherweise mit weiteren Insassen. (dpa)