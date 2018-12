+

Am Freitagmorgen wurde die Polizei wegen eines gesprengter Parkscheinautomat in einem Parkhaus an der Breite Straße in Pankow alarmiert.

Gegen 5:30 Uhr fand ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma den zerstörten Automaten vor und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten sicherten die Spuren, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Tsp