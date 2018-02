Am Dienstag hat eine Frau auf einem Spielplatz auf dem Andreas-Hofer-Platz Strick-Kinderhandschuhe gefunden. In diesen befand sich je eine Rasierklinge, an denen sich die Spaziergängerin verletzte. Weitere aktuelle Fälle sind der Polizei nicht bekannt.

Ähnliche Fälle gab es in der Vergangenheit, unter anderem letzten Mai, als auf einem Spielplatz in Schöneberg Stecknadeln im Sand entdeckt wurden. Auch 2015 wurden mehrere Fälle bekannt, bei denen Rasierklingen im Spielsand ausgelegt worden waren. (Tsp)