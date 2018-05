Nach dem Übergriff auf zwei Kippa tragende Männer in Prenzlauer Berg hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen einen 19-Jährigen erhoben. Das teilte die Behörde auf Twitter mit. Knaan Al S. soll am 17. April gemeinsam mit einem Begleiter einen 21-jährigen Israeli und einen 24-jährigen Deutschen auf offener Straße antisemitisch beleidigt haben.

Danach soll er einen der beiden Männer mit einer Gürtelschnalle an Kopf und Körper verletzt haben. Dieser trug unter anderem eine aufgeplatzte Lippe davon. Seit 19. April sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vor.

Kurz nach dem Übergriff lud eines der beiden Opfer ein verwackeltes Handy-Video ins Netz, das den Vorfall zeigt. Darin ist zu sehen, wie der arabisch schreiende Täter den Israeli als "Yahudi" bezeichnet, was auf arabisch "Jude" heißt, und mit einem Gürtel schlägt.

Am Tag darauf schildert der Angegriffene, der 21-Jährige Adam Armush, gegenüber der Presse, das öffentliche Tragen der Kippa sei ein Experiment gewesen. Er habe prüfen wollen, wie die Lage für Juden in Deutschland tatsächlich sei. In Wirklichkeit sei er kein Jude, sondern Israeli, und in Israel in einer arabischen Familie aufgewachsen.

Der Vorfall im gut situierten Helmholtzkiez löste Solidaritätsbekundungen in der ganzen Stadt aus, stieß aber auch auf Häme. Unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" rief die Jüdische Gemeinde zu Berlin dazu auf, sich mit jüdischen Mitbürgern zu solidarisieren. Laut Polizei gingen zu diesem Anlass 2500 Menschen auf die Straße. In sozialen Netzwerken solidarisierten sich jedoch auch einige Menschen mit dem Angreifer und lobten dessen Tat.

Mehr zum Thema Prenzlauer Berg Israeli von Arabisch sprechendem Mann mit Gürtel verprügelt

Tsp