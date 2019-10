Seit Donnerstag, den 10. Oktober 2019, wird der 38-jährige Gonzalo Martin SAN VICENTE MONDINO vermisst. Nun bittet die Kriminalpolizei mit der Veröffentlichung von Fotos um Mithilfe.

Gegen 1.30 Uhr verließ der Mann seine Wohngemeinschaft in der Markgraf-Albrecht-Straße in Wilmersdorf. Er dürfte nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei die Wohnung alkoholisiert und mit starken suizidalen Absichten verlassen haben. Der 38-Jährige ließ seine Ausweispapiere sowie persönliche Gegenstände zurück und verabschiedete sich per WhatsApp-Kontakt von nahen Angehörigen.

Sein Handy ist seit diesem Zeitpunkt aus. Ermittlungen ergaben, dass er am 11. Oktober 2019 gegen 4 Uhr letztmalig in einer Bar in der Lützowstraße gewesen ist, wo er jedoch auf Grund seines Verhaltens aus dem Lokal verwiesen wurde. Danach verliert sich seine Spur. Der Vermisste spricht Spanisch und Deutsch mit Akzent.

Personenbeschreibung:

· 175 bis 185 cm groß

· sehr schlanke, athletische Figur

· schwarze, kurze Haare, zumeist mit Pomade

· hoher Stirnansatz

· braune Augen

· vermutlich Dreitagebart

· trägt überwiegend sehr modische Kleidung

· gepflegtes Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei fragt:

· Wer hat den 38-Jährigen seit dem Barbesuch am 11. Oktober 2019 gesehen?

· Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Direktion 2 in 13597 Berlin-Spandau, Charlottenburger Chaussee 75, unter der Rufnummer (030)4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Fotos finden sie hier.