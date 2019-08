In Pankow ist der Fahrgast eines BVG-Busses bei einem Unfall gestürzt und später im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. So schilderte es ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Die Ermittlungen an der Unfallstelle laufen noch, der Unfall ereignete sich gegen 17.30 an der Kreuzung Neumanstraße, Elsa-Brändström-Straße. Zum Hergang des Unfalls und zur verstorbenen Person konnte die Polizei noch nichts sagen. (Tsp)