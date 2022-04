Ein schlafender obdachloser Mann ist am Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkten Passanten gegen 1 Uhr in der Nacht zu Donnerstag an einer dortigen Brückenunterführung der Andreasstraße eine Gruppe von drei Männern und einer Frau an der Schlafstätte des Mannes.

Aus der Gruppe heraus soll der Schlafende getreten und mit einem Holzstuhl sowie einem Stock geschlagen worden sein, an dessen Ende ein Schneidewerkzeug befestigt war.

Rettungskräfte brachten den noch nicht identifizierten Mann demnach zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er notoperiert worden sei. Er erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen am Rumpf und im Gesicht.

Kurz nach dem Überfall hätten Beamte drei tatverdächtige Männer im Alter von 25, 29 und 33 Jahren sowie deren 35 Jahre alte Begleiterin festgenommen, teilte die Polizei mit. Sie sollen ebenfalls obdachlos sein und werden nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Donnerstag derzeit vernommen.

Die Polizei ermittele wegen versuchten Totschlags und will bei der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die drei Männer beantragen. Die Frau soll nach der Vernehmung entlassen werden, hieß es weiter. (dpa,Tsp)