Im Berliner Volkspark Humboldthain wurde am Mittwochmorgen eine Leiche aufgefunden. Die Berliner Staatsanwaltschaft teilte dem Tagesspiegel auf Nachfrage mit, dass es sich hierbei um einen 44-jährigen Mann handelt.

Die Polizei teilte mit, dass eine Passantin den Leichnam um kurz vor 7 Uhr am Flakturm in dem Park im Ortsteil Gesundbrunnen bemerkte. Die Frau alarmierte die Polizei. Der Tatort deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Pressestelle mit. Noch am Mittwoch werde die Obduktion der Leiche durchgeführt, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die 5. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen. (Tsp)

