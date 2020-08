Am Donnerstagmorgen ist das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) nach Berlin-Tempelhof ausgerückt. Die polizeilichen Maßnahmen in einer Wohnung in der Dudenstraße dauern nach Angaben einer Polizeisprecherin weiter an.

Zunächst berichtete die „B.Z“ von dem Einsatz. Wie die Zeitung schreibt, dauert die Maßnahme seit 6 Uhr an und es gab bisher keine Festnahme.

Die Hintergründe sind noch unklar. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei gegenüber dem Tagesspiegel zwar den Einsatz, wollte aber keine Angaben zu den Details machen. (Tsp/dpa)

