Illegale Herberge für Flüchtlinge: Hotel in Charlottenburg geschlossen

In einem vierstündigen Einsatz haben Polizei und Ordnungsamt bereits am Dienstag ein Hotel in Charlottenburg kontrolliert, das als illegale Herberge für Flüchtlinge diente. Ein Hinweis aus der Bevölkerung gab Anlass für die Überprüfung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem sie das Gebäude in der Wundtstraße betreten hatten, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Betreiber die Personalien seiner Gäste nicht dokumentiert hatte und auch keine konkreten Auskünfte zu den Personen geben konnte. Deshalb überprüften die Beamten jeden Anwesenden.





Wie sich herausstellte, hatten sich Einzelpersonen und ganze Familien eingemietet, die regulär in Unterkünften für Geflüchtete untergebracht waren. "Durch den Wechsel des Aufenthaltsortes wollten sie sich mutmaßlich einer avisierten Abschiebung entziehen", erklärte die Polizei. Die 13 Erwachsenen, zwei Jugendliche und neun Kinder seien anschließend in ihre vorgesehenen Unterkünfte geschickt worden. Zudem sei ein 26-Jähriger angetroffen worden, der sich illegal in Deutschland aufhalte. Er wurde er dem Landesamt für Einwanderung überstellt.

Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte in den genutzten Zimmern diverse Süßwaren-, Kosmetik-, Haushalts- und Elektronikartikel sowie verschiedene Werkzeuge in Originalverpackungen in "für Privathaushalte unüblichen Mengen". Die Polizei vermutet, dass es sich um Diebesgut handelt, beschlagnahmte die Gegenstände. Das Ordnungsamt ordnete die Schließung des Hotels an und ließ es versiegeln. Der 65-jährige Betreiber muss sich neben der Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz auch wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln und die Gewerbeverordnung verantworten.