Feuer in Wohnanlage für Senioren - Ermittlungen zu Brandstiftung

Bei dem Feuer im Keller einer Wohnanlage für Senioren in Berlin-Spandau geht die Polizei nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Das sagte eine Sprecherin des Lagezentrums am Sonntagmorgen. Fünf Menschen hatten am Samstagabend nach Feuerwehrangaben eine Rauchgasvergiftung erlitten. Vier davon kamen in Krankenhäuser, eine weitere Person wurde durch die Feuerwehr vor Ort behandelt.

Die Feuerwehr war zunächst mit etwa 100 Kräften in den Stadtteil Hakenfelde zu dem fünfgeschossigen Haus für betreutes Wohnen ausgerückt. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen sagte. Schlimmer als die Flammen an sich sei die Rauchausbreitung gewesen. Die Feuerwehr war bis in den späten Abend noch mit etwa 40 Kräften vor Ort, um den Rauch mittels Belüftung in dem Haus zu beseitigen.

Durch den Brand im Keller waren das Erdgeschoss und die erste Etage stark verqualmt. Die dortigen etwa 20 Bewohner mussten ihre Unterkünfte verlassen - konnten aber mittlerweile laut dem Sprecher wieder zurückkehren. Das Deutsche Rote Kreuz habe die Feuerwehr unterstützt. In dem Haus sind laut Feuerwehr etwa 70 Menschen gemeldet. (dpa)