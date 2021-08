Auf Mutter eingestochen – Polizei nimmt Sohn fest

Nach einem Messerangriff auf seine Mutter in Bremen hat die Polizei am Samstag den 25 Jahre alten mutmaßlichen Täter in Berlin festgenommen. Die Beamten hatten den jungen Mann am Berliner Hauptbahnhof kontrolliert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 25-Jährige hatte am Freitagnachmittag seine Mutter aufgesucht und auf diese mehrfach eingestochen. Die 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Der Sohn war am Freitagvormittag in eine Psychiatrie eingewiesen worden, aus der er jedoch am Nachmittag entwich. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen versuchten Totschlags. Das genaue Motiv für die Tat war zunächst unklar. (dpa)