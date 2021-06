Mann wird in Gesundbrunnen mit Messer angegriffen und stirbt im Krankenhaus

Bei einer Auseinandersetzung in Gesundbrunnen ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf einen 31-Jährigen mit einem Messer eingestochen worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort an seinen Verletzungen, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft hatten nach Angaben der Polizei den Streit am Samstag in der Badstraße bemerkt und gingen zu der Gruppe von mehreren Personen, um zu schlichten. Zu diesem Zeitpunkt habe ein 38-Jähriger dem später verstorbenen 31-Jährigen eine Verletzung am Hals zugefügt, an der dieser später verstarb. Der Angreifer sei sofort festgenommen worden, nach Angaben der Polizei erlitt ein Beamter eine oberflächliche Schnittverletzung.

Der Angreifer wurde an die Mordkommission übergeben. Die Mordkommission der Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Laut Polizei sei ein Teil der Dienstkräfte nach dem Angriff psychosozial betreut worden. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wurde gegen den dringend Tatverdächtigen am Sonntagnachmittag ein Haftbefehl wegen Heimtückemordes erlassen. Er befinde sich derzeit in Untersuchungshaft.