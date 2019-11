170 Einsatzkräfte dursuchten am Mittwoch Morgen gegen 6 Uhr Wohnungen, Autos, Gewerbeobjekte sowie ein Laubengrundstück in mehreren Berliner Bezirken, das meldete die Polizei am Donnerstag. Demnach sind bei dem Einsatz sechs Tatverdächtige festgenommen worden. Die Männer stehen im Verdacht einen Kokain-Lieferhandel betrieben zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Berlin laufen bereits seit Juli 2019.

17 richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin und Brandenburg wurden nun vollstreckt. Der Einsatz erstreckte sich über die Stadtteile Neukölln, Hellersdorf, Marzahn, Wedding, Lichtenberg, Reinickendorf, Weißensee, Ahrensfelde und Blankenfelde-Mahlow. Dabei kamen auch Rauschgift- und Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. Zudem befanden sich Finanzermittler unter den Einsatzkräften.

Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Betäubungsmittel, eine scharfe, geladene Schusswaffe, eine Anscheinswaffe, Munition und eine fünfstellige Geldsumme gefunden und beschlagnahmt. Die sechs dabei angetroffenen Tatverdächtigen im Alter von 18, 19, 26, 26, 29 und 39 Jahren wurden festgenommen und sollen am Donnerstag einem Haftrichter zwecks Erlasses von Haftbefehlen wegen gemeinschaftlichen bandenmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. (Tsp/lro)