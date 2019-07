Nach einer Bombendrohung ist das Rathaus in Rathenow (Havelland) am Dienstag von der Polizei geräumt worden. Angrenzende Bereiche wurden gesperrt.

Laut einem Schreiben, das im Rathaus einging, soll sich angeblich ein Sprengsatz in dem Gebäude befinden, teilte die Stadt am Dienstag mit. "So lange, wie die Prüfungsmaßnahmen andauern, muss zunächst von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen werden", hieß es. "Die Polizei hat sich aus gefahrenabwehrenden Gründen und in Abstimmung mit der Rathausleitung entschlossen, das Gebäude vorerst zu räumen, um jegliche Gefahren für Mitarbeiter und Besucher auf ein Minimum zu reduzieren."

Das Rathaus ebenso wie Teilabschnitte umliegender Straßen und ein angrenzendes Wohnhaus wurden geräumt.

Am Mittag dauerte der Einsatz noch an. Mehrere Sprengstoffspürhunde durchsuchten das Gelände. Gefunden wurde jedoch noch nichts. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bislang nicht, sagte ein Sprecher, die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Sprengstoffexplosion. Eine entsprechende Anzeige sei aufgenommen worden.