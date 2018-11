SEK-Beamte haben am Mittwochabend eine Arztpraxis in Berlin gestürmt - doch der Einsatz erwies sich als Fehlalarm. Es gab "offenbar ein Missverständnis" zwischen einer Sprechstundenhilfe und einer älteren Patientin, die zuvor dort für einen Arzttermin angerufen hatte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die Seniorin alarmierte anschließend die Polizei, weil sie von einer Straftat beziehungsweise einem drohenden Anschlag ausging. Das Sondereinsatzkommando der Polizei rückte an und sicherte die Praxis ab, die zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war. Die Befürchtungen der Rentnerin bestätigten sich nicht. Insgesamt waren rund hundert SEK-Beamte im Einsatz. (AFP/Tsp)