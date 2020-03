In Gesundbrunnen wurde am Mittwochmorgen in einem Park die Leiche eines Mannes aufgefunden. Die Berliner Polizei teilte mit, dass eine Passantin um kurz vor 7 Uhr im Volkspark Humboldthain am Flakturm den Leichnam bemerkte. Die Frau alarmierte die Polizei. Der Tatort deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Pressestelle mit. Die 5. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen. (Tsp)