Mehrere Schüler von Schulklassen aus Hamburg und Teltow sind am Mittwochnachmittag auf dem Marktplatz von Wismar aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung habe sich zwischen einigen Schülern von fünf siebten und neunten Klassen entwickelt, die sich offenbar auf Klassenfahrt befanden, berichtete die Polizei in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Zu diesen gehörten etwa hundert Schüler.

Zunächst habe es einen verbalen Streit zwischen mehreren Schülern gegeben, dann entwickelten sich Handgreiflichkeiten zwischen einigen wenigen Schülern, sagte ein Sprecher der Polizei Wismar dem Tagesspiegel. Einige Schüler hätten dann Lehrkräfte dazu geholt, und diese hätten angekündigt, dass sie die Polizei holen. Diese Ankündigung habe dazu geführt, dass die streitenden Gruppen sich trennten.

Als die Polizei dann dazu gekommen sei, sei die Auseinandersetzung bereits beendet gewesen.

Zwei Schüler wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen die Personalien aller Beteiligten auf, danach kehrten diese in ihre Unterkünfte zurück. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. (mit AFP)