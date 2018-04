Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei einen Autofahrer am Bernhard-Lichtenberg-Platz in Tegel und stellte fest, dass der unter Drogeneinfluss stehende Mann weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch eines Fahrzeugscheins war. Der Volvo, den der 27-Jährige fuhr, war nicht zugelassen, er hatte Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Das Nummernschild stimmte jedoch nicht mit dem eingetragenen Kennzeichen auf der Umweltplakette überein.

Auf den Mann kommen nun unter anderem Strafermittlungsverfahren und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie unter Drogeneinfluss zu.