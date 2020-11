24-Jähriger sticht Mann mit abgebrochener Flasche nieder

Am Mittwochabend gerieten zwei Männer in der Reichenberger Straße in Kreuzberg nahe des Kottbusser Tors in einen Streit. Dabei, so berichten es Zeugen, stieß einer der Männer dem anderen einen noch unbekannten Gegenstand in den Bauch. Das Opfer bracht daraufhin zusammen, der Angreifer flüchtete.

Als die gerufene Polizei wenig später einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnahmen, fanden sie eine Glasflasche mit abgebrochenem Flaschenhals bei diesem. Sie wurde als Tatmittel sichergestellt.

Beim 40-jährigen Opfer wurden schwere Stichverletzungen im Bauch festgestellt, Rettungskräfte mussten ihn in eine Klinik bringen. Dem mutmaßlichen Täter wurde in Polizeigewahrsam Blut abgenommen und er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Es bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Die Polizeikräfte brachten ihn daraufhin zur Kriminalpolizei, die den Fall nun übernommen hat. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.