Auto schleudert Radfahrerin auf Straße – 53-Jährige schwer verletzt

In Friedrichshain hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonnabend in Berlin mit. Die 53-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr auf dem Markgrafendamm auf dem Schutzstreifen für Fahrradfahrende in Richtung Hauptstraße. Kurz nach der Einmündung zur Persiusstraße soll sie nach links in den danebenliegenden rechten Fahrstreifen gewechselt haben, wo es zur Kollision mit einem Auto kam.

Der 25-jährige Autofahrer fuhr laut der Polizei auf dem Markgrafendamm in dieselbe Richtung.

Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube, dann gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie mit Verletzungen am Kopf sowie an einem Bein in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde.