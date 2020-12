Einbrecher überfallen Mann in seiner Wohnung und verletzen ihn schwer

In der Nacht zu Sonntag attackierten drei Unbekannte einen Mann in seiner Wohnung in Mitte und verletzten ihn dabei schwer. Laut Polizei sollen die Täter gegen 1.15 Uhr an der Wohnungstür des 29-Jährigen in der Spandauer Straße geklingelt und unter einem Vorwand um Einlass gebeten haben. Als der 29-Jährige öffnete, sollen sie ihn ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Es kam zu einer Auseinandersetzung in der Küche. Dem 29-Jährigen sei von einem der Täter gegen die Brust getreten worden, sodass er hinfiel. Währenddessen durchsuchten die anderen beiden die Zimmer und erbeuteten zwei Mobiltelefone.

Als die Männer weglaufen wollten, soll der 29-Jährige nach dem Messer eines der Täter gegriffen und die Flucht verhindert haben. Einer der Täter lief davon, während die zwei Zurückbleibenden auf das Opfer einschlugen. Der 29-Jährige verfolgte die Täter noch ein Stück weit, rief dann aber die Polizei. Durch die Tat erlitt er einen Nasenbruch, mehrere Schnittverletzungen im Gesicht, an den Händen und am Oberkörper. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.