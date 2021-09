Wieder Autobrände in Berlin

Wieder haben in Berlin Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, stand nach Mitternacht in der Ehrenbergstraße in Friedrichshain ein Auto komplett in Flammen. Das Feuer hatte demnach auch auf einen weiteren Wagen übergegriffen. Ein Passant hatte dort auf einem Firmengelände einen in Flammen stehenden Transporter bemerkt.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Menschen wurden nicht verletzt. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus. (dpa)