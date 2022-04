Mehrere Brände in Berlin - Großeinsatz in Charlottenburg

Am frühen Mittwochabend wurde die Berliner Feuerwehr zu mehreren Bränden gerufen. In der Arcostraße in Berlin-Charlottenburg hat der Dachstuhl eines sechsstöckigen Wohnhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Einsatzkräfte kurz nach 17 Uhr alarmiert worden. Der Einsatz war auch am Abend noch nicht abgeschlossen und werde nach Angaben eines Sprechers der Berliner Feuerwehr noch andauern. Insgesamt seien 140 Kräfte im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden zehn Personen von den Einsatzkräften gerettet, drei weitere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Alle 13 Personen wurden vom Rettungsdienst betreut und weisen laut Feuerwehr leichte Symptome einer Rauchgasvergiftung auf, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. In Berlin-Spandau hat es am Abend erneut in einem Hochhaus-Keller gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtete, hatten mehrere Kellerverschläge in der Obstallee aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Ob der Fall im Zusammenhang stehe mit einer monatelangen Brand-Serie im Ortsteil Staaken und mutmaßlichen Brandstiftungen, konnte die Berliner Polizei am Abend zunächst nicht sagen.