Unbekannter sticht offenbar Mann in Friedrichshain ein Messer in den Rücken

Ein 44-Jähriger musste in der Nacht zu Samstag mit einer Stichverletzung, die ihm ein Unbekannter in Friedrichshain zugefügt haben soll, in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben des Verletzten habe dieser sich gegen 22.50 Uhr in der Frankfurter Allee vor einem Restaurant aufgehalten.

Als ein Mann und eine Frau an ihm vorbeigingen, habe er beide gegrüßt. Wenig später habe er plötzlich einen Stoß in den Rücken durch den unbekannten Mann erhalten, der dann fortgegangen sei. Der 44-Jährige gab an, seinen Weg zunächst fortgesetzt, dann jedoch bemerkt zu haben, dass er stark blutete.

Er habe sich in die nahegelegene Wohnung einer Verwandten gerettet, die Feuerwehr und Polizei verständigte. Die Rettungskräfte der Feuerwehr stellten bei dem Mann eine Stichverletzung im Rücken fest und brachten ihn zur weiteren stationären Versorgung in ein Krankenhaus.