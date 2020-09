19-Jährige bei Brand in Jugendhilfeeinrichtung in Reinickendorf verletzt

Bei einem Brand in einer Jugendhilfeeinrichtung in Reinickendorf ist eine 19-Jährige verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Morgen im Zimmer der Frau ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. (dpa)