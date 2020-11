Jugendliche beleidigen zwei Männer homophob und bewerfen sie mit Steinen

Zwei Männer sollen am U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg von einer Gruppe Jugendlicher homophob beleidigt und mit Steinen beworfen worden sein. Der Vorfall ereignete sich, nachdem die beiden 30- und 34-jährigen Männer gegen 1.50 Uhr in die Tram-Linie M1 in Richtung Kupfergraben gestiegen waren. Als sie am Rosenthaler Platz ausstiegen, soll die sechsköpfige Gruppe junger Männer die beiden weiter beleidigt haben. Auf dem weiteren Weg auf dem Weinbergsweg in Richtung Volkspark am Weinbergsweg sollen aus der Gruppe heraus Steine in Richtung der zwei Männer geflogen sein.





Die Männer wurden nicht verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte konnten in der Nähe zwei 14-, einen 16- und einen 18-Jährigen festnehmen, wie die Polizei mitteilt. Die zwei Älteren seien nach einer Überprüfung entlassen worden. Die zwei 16-Jährigen hingegen kamen in Polizeigewahrsam, wo sie von ihren Eltern abgeholt werden mussten. Die Ermittlungen dauern weiter an.