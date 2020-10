Polizei findet bei Durchsuchung in Friedrichshain explosiven Stoff Durch Zufall hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Friedrichshain einen explosiven Stoff sowie Rauschgift gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen sagte, musste dieser bei dem Einsatz am Vorabend kontrolliert abgebrannt werden. Dazu wurde die Feuerwehr an den Fundort in die Ebertystraße gerufen. Die Kräfte stellten dann auch noch eine mutmaßliche Cannabispflanze im Fenster einer Wohnung fest. Da niemand anwesend war, wurde die Wohnung mit technischen Hilfsmitteln geöffnet und durchsucht. Das Ergebnis der Durchsuchung waren unterschiedlichste Mengen diverser mutmaßlicher Drogen, eine Art kleines Labor und verdächtige Chemikalien, die beschlagnahmt wurden.



Das explosives Material, das gefunden wurde, würden auch etwa Terroristen für Sprengstoffgürtel verwenden, schrieb die "B.Z" LKA-Beamte, Entschärfer und Rettungskräfte waren vor Ort, der Einsatz soll sechseinhalb Stunden gedauert haben. Warum in der Wohnung derart gefährliches Material gelagert war, ist laut "B.Z" nun Teil der Ermittlungen. (mit dpa)