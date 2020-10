Maskierte dringen in Sparkasse in Frohnau ein und knacken Schließfächer

In Berlin-Frohnau sind am Mittwochvormittag Unbekannte in eine Sparkassen-Filiale am Ludolfinger Platz eingebrochen und haben Schließfächer geknackt. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "B.Z." - mehrere Verdächtige hätten sich demnach Zugang zu einem Raum mit Schließfächern verschafft. Ob und welcher Höhe sie Beute machten, gab die Polizei nicht an. Laut "B.Z." waren es mindestens drei Maskierte, die anschließend mit einem Auto flüchteten.

Verletzt wurde niemand. Zur Stunde laufen vor Ort die Ermittlungen mit Spurensicherung und Zeugenbefragungen.