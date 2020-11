Knochen auf Feld in Berlin-Buch entdeckt - sind es menschliche Überreste?

Spaziergänger haben beim Gassigehen mit ihrem Hund an einem Waldstück in Berlin-Buch mehrere Knochen entdeckt. Da nicht auszuschließen war, dass es sich um menschliche Knochen handelt, wurden sie von der Gerichtsmedizin sichergestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Knochen würden nun analysiert, sagte ein Sprecher. Sollten es menschliche Knochen sein, würden DNS-Proben genommen und diese dann mit Vermisstenfällen abgeglichen. Am Montagvormittag suchte die Polizei mit Hunden am Fundort am Buchholzer Graben nach weiteren Knochen, sagte ein Sprecher. Die Fußgänger hatten den Fund am Sonntagnachmittag auf einem Feld gemacht und die Polizei alarmiert. (dpa)