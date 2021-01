Neue Polizeieinheit für Brennpunkte: 10.000 Drogenpäckchen gefunden

249 Festnahmen, 2750 Anzeigen, 10.000 gefundene Drogenpäckchen und 100.000 beschlagnahmte Euro - das ist die Bilanz der vor einem Jahr gestarteten Brennpunkteinheit der Berliner Polizei für die Kriminalitäts-Schwerpunkte in der Innenstadt. Dazu komme ein „nicht messbares „Mehr an Sicherheit““, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 125 Polizisten der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) seien vor allem am Alexanderplatz, Görlitzer Park, Kottbusser Tor, an der Warschauer Brücke und in Nord-Neukölln unterwegs gewesen. Die Anwohner und Geschäftsleute hätten sich „überwiegend sehr positiv über die sichtbare Polizeipräsenz“ geäußert.

Die Einheit in Uniform hat ihren Dienst im Januar 2020 begonnen und sollte die sichtbare Präsenz der Polizei an den schwierigen Orten mit viel Drogenhandel, Taschendiebstahl und Schlägereien erhöhen. Die Polizisten sollen sich in den Kiezen gut auskennen und ständige Ansprechpartner für Bewohner und Geschäftsleute sein.

Die Mitglieder der Einheit seien zwischen 21 und 56 Jahren alt, hieß es am Dienstag. Viele könnten eine weitere Sprache: Englisch, Türkisch, Arabisch, Russisch, Slowakisch, Polnisch, Serbisch, Kroatisch, Rumänisch, Spanisch, Persisch und Kumykisch, das im Nordkaukasus gesprochen wird.

Die Arbeit der Einheit will die Polizei in den nächsten Tagen im Internet präsentieren: am Mittwoch virtuell in der Story des Instagram-Accounts der Polizei Berlin. Am Donnerstag und Freitag lassen sich die Einsätze auf dem Twitter-Account @polizeiberlin_E mitverfolgen. (dpa)