Verfolgungsjagd: Mercedes-Fahrer rammt Streifenwagen und Bushaltestelle

Ein Mercedes-Fahrer hat am Donnerstagabend bei einer viele Kilometer langen Verfolgungsjagd mit der Polizei einen Streifenwagen gerammt und seinen Wagen in den Gegenverkehr gelenkt, bevor er an einem Zaun zum Stehen kam. Zunächst berichtete die B.Z. über den Vorfall.

Zivilfahnder wollten gegen 22:30 Uhr den Fahrer des Mercedes an der Gürtelstraße/Ecke Frankfurter Allee in Friedirchshain kontrollieren, der dann aufs Gaspedal drückte. An der Möllendorfstraße/Ecke Rathausstraße rammte er dann einen zur Verstärkung herbeigerufenen Zivilstreifenwagen.





Fast zehn Kilometer weiter, an der Bitterfelder Straße unweit des Cleantech Business Parks in Marzahn, lenkte der Mann seinen Wagen plötzlich in den Gegenverkehr, rammte den Bordstein und verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Dabei fuhr er gegen eine Bushaltestelle und kam an einem Zaun zum Stehen. Trotz schwerer Kopf-, Arm- und Beinverletzungen versuchte er noch zu Fuß zu flüchten. Als Zivilpolizisten ihn ergreifen wollten, leistete er noch so heftigen Widerstand, dass sie Reizgas einsetzen mussten. Der Fahrer wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht.





Laut Angaben der Zeitung fanden die Polizisten synthetische Drogen und eine große Menge Bargeld in dem Wagen des Mannes, der nicht zugelassen gewesen sein soll. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Drogenbesitzes, Fahrerflucht, illegalem Straßenrennen, Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. (mit dpa)