Zwei Radfahrer bei Unfällen in Berlin schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind in Berlin bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Sie wurden von den Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst war am Samstagvormittag ein 53-jähriger Lkw-Fahrer in Pankow rechts abgebogen, ohne den 34 Jahre alten Radfahrer zu sehen, der in gleicher Richtung geradeaus fuhr. Dieser geriet unter den Lastwagen und erlitt Verletzungen am Oberkörper, zudem brach er sich ein Bein.



Am Samstagnachmittag verunglückte in Friedrichshain außerdem ein 30 Jahre alter Radfahrer, als er einem rechts abbiegenden Auto, das den Radweg blockierte, ausweichen wollte. Er prallte gegen eine Straßenlaterne und stürzte. Der Mann brach sich einen Arm und das Schlüsselbein, er wurde außerdem am Kopf verletzt. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne Hilfe zu leisten. (dpa)