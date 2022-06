Lastwagen überfährt Radfahrerin – und trennt ihren Arm ab

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in Niederschöneweide von einem Lkw überfahren und schwer verletzt worden. Der 22-Jährigen wurde dabei ein Arm abgetrennt, sie erlitt zudem schwere Verletzungen an einem Bein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen zufolge war der 32-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 17 Uhr auf der Köpenicker Landstraße in Richtung Marggraffbrücke unterwegs und bog nach rechts in die Minna-Todenhagen-Straße ab. Dabei überführ er die auf dem Radweg der Köpenicker Landstraße geradeaus fahrende Radfahrerin.

Zeuginnen und Zeugen sowie Einsatzkräfte der Bundespolizei versorgten die Verletzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 32 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Während des Rettungseinsatzes war die Minna-Todenhagen-Straße in Fahrtrichtung Nalepastraße für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.