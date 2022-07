Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Tunnelbaustelle in Berlin-Mitte

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einer Tunnelbaustelle in Berlin-Mitte ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am Morgen in einem unterirdischen Versorgungstunnel in 30 Metern Tiefe unter der Stadt in der Nähe des Rolandufers ereignet, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Mehrere Bauarbeiter leisteten vor Ort Erste Hilfe. Die Einsatzkräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren, doch er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Details zum Unfallhergang und weitere Informationen zum Opfer waren am Freitagmittag noch unklar. Das Landesamt für Arbeitsschutz überprüft nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. (dpa)