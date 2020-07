Unbekannte schießen auf Frau an Bushaltestelle in Baumschulenweg Eine Frau ist an einer Bushaltestelle in Berlin-Baumschulenweg beschossen und verletzt worden. Die 53-jährige stand mit ihrem zwölfjährigen Sohn am Samstagabend an der Haltestelle in der Späthstraße, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Als ein schwarzes Auto an ihnen vorbei fuhr, hörten beide demnach ein lautes Knallgeräusch. Anschließend spürte die Frau Schmerzen am Arm und entdeckte eine Schussverletzung. Nach Polizeiangaben bestand keine Lebensgefahr, sie kam in ein Krankenhaus. Die Beamten vermuten, dass der Schuss aus einer Luftdruckwaffe abgegeben wurde. Die mutmaßlichen Täter im Auto konnten entkommen. (dpa)