Autos in Lichtenberg und Kreuzberg angezündet In der Nacht zu Dienstag sind erneut Fahrzeuge in Berlin-Lichtenberg und Kreuzberg angezündet worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, brannte zunächst ein Auto in der Rüdigerstraße in Lichtenberg. Außerdem wurde ein Transporter in der Baruther Straße in Kreuzberg angezündet, die Flammen griffen auch auf ein danebenstehendes Auto über. In einem Hinterhof in der Nostitzstraße brannte zudem eine Mülltonne, so die Polizei. Dabei seien keine Menschen verletzt worden.



In den Nächten in Berlin werden ständig Autos angezündet. Der große Teil der Brandstiftungen ist unpolitisch, Motive sind beispielsweise Vandalismus, Versicherungsbetrug, Rache, Geltungssucht oder Frustration. (dpa)