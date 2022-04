Mann wird in der Nähe seiner Wohnung von Räuber schwer verletzt

Ein Mann ist in der Nähe seiner Wohnung in Berlin-Moabit von einem Räuber schwer verletzt worden. Der unbekannte Täter soll den 42-Jährigen am Montagabend in der Ufnaustraße aufgefordert haben, Geld und Mobiltelefon herauszugeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sich das Opfer weigerte, soll der Täter mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf des 42-Jährigen eingeschlagen und mit einem Messer zugestochen haben.



Der Mann konnte sich in den Hausflur seines Wohnhauses retten. Der Täter lief ohne Beute davon. Der 42-Jährige sei mit Verletzungen am Kopf und an einem Arm zur stationären Behandlung in eine Klinik gekommen. (dpa)