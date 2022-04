Mann bedroht Ehefrau mit Messer

Ein Mann soll in einer Wohnung in Neu-Hohenschönhausen seine Frau mit einem Messer bedroht haben. Der 50-Jährigen sei es jedoch gelungen, sich unverletzt in Sicherheit zu bringen und den 56-Jährigen mit Hilfe von Nachbarn in der Wohnung einzuschließen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin habe der Mann am Montagabend in der Wohnung in der Grevesmühlener Straße randaliert. Die Polizisten nahmen ihn fest, nachdem Verstärkung eingetroffen war. Grund für die Attacke sollen möglicherweise Trennungsabsichten der Frau gewesen sein. Der Mann wurde zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)