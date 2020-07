Update: 18-Jähriger am Mauerpark niedergestochen

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zu Sonnabend am Mauerpark in Prenzlauer Berg niedergestochen worden. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich die Tat gegen 0.20 Uhr. Es gab am Ende zwei Festnahmen - eines gleichaltrigen und eines 19-Jährigen Verdächtigen. Nach Darstellung der Polizei lief das stark am Oberkörper blutende Opfer einem Passanten in die Arme und gab an, mit dem Messer attackiert worden zu sein; Jacke, Handy und Portemonnaie fehlten. Während sich der Passant um den 18-Jährigen kümmerte, flüchteten mehrere Menschen aus dem Mauerpark. Alarmiere Polizisten nahmen noch in der Nähe die zwei Verdächtigen fest. In einer ersten Meldung der "B.Z." war noch von einem mutmaßlichen Täter die Rede.

Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo seine Stichverletzungen stationär behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die beiden Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 5 übergeben.